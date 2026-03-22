İnfial yaratan dehşet! Atını bayıltana kadar döven caniler hayvan barınağında çalışacak!
Adana'da "koşmuyor" diye atını sopa ve tekmelerle bayıltan şahıs hakkında mahkemeden dikkat çeken bir karar çıktı. Cep telefonu kameralarına yansıyan vahşetin ardından gözaltına alınan 2 şüpheli, ibretlik bir ceza ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler haftada bir gün hayvan barınağında temizlik yapacak...
Kaynak: DHA / İHA
Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde, Ramazan Bayramı’nın ilk günü kutlamaların gölgesinde kalan bir hayvana şiddet vakası, Türkiye’nin gündemine oturdu.
1 / 8
Merkez Park’ta yaşanan ve izleyenlerin kanını donduran olayda, bir şahıs arabaya bağlı olan atını "koşmadığı" gerekçesiyle sopa, tekme ve yumruklarla darp etti.
2 / 8
Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında devam eden şiddet sonrası zavallı hayvan sersemleyerek yere yığıldı.
3 / 8
O anların cep telefonu kameralarıyla kaydedilip sosyal medyada yayılması üzerine emniyet güçleri harekete geçerek olayla bağlantılı 2 kişiyi gözaltına aldı.
4 / 8