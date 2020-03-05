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  3. 05 Mart 2020 10:55

İngiliz bilim insanı: Corona virüs savaşını kaybettik

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsle ilgili açıklama yapan İngiliz bilim insanı Neil Ferguson, virüsün yayılmasına karşı verilen savaşın kaybedildiğini savundu.

İngiliz bilim insanı: Corona virüs savaşını kaybettik

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve onlarca ülkeye yayılan Corna virüsü 3 binin üzerinde kişinin hayatına mal oldu. Dünya'nın dört bir yanında onlarca ülkede görülen Corona virüs ile ilgili İngiliz Bilim insanı Neil Ferguson, ilginç bir iddiada bulundu.

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İngiliz bilim insanı: Corona virüs savaşını kaybettik

İngiliz BBC televizyonuna konuk olan Royal Collage Profesörü virüsün yayılmasına karşı verilen savaşın kaybedildiğini iddia etti.

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İngiliz bilim insanı: Corona virüs savaşını kaybettik

Virüsün yayınlmasının önüne geçmek için yoğun mesai harcandığını ancak bu çalışmaların başarısız olduğunun altını çizen Ferguson "Şimdi odaklanmamız gereken şey, salgını, sağlık sektörünün başa çıkabileceği seviyede tutmak" ifadesini kullandı.

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İngiliz bilim insanı: Corona virüs savaşını kaybettik

Virüsün bu kadar ülkeye yayılmadan önce tedavi edecek bir çözüm bulunamadığının altını çizen Ferguson, İngiltere'nin ise İtalya'dakine benzer bir durum ile karşı karşıya olabileceği uyarısında bulundu.

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