İngiliz bilim insanı: Corona virüs savaşını kaybettik

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve onlarca ülkeye yayılan Corna virüsü 3 binin üzerinde kişinin hayatına mal oldu. Dünya'nın dört bir yanında onlarca ülkede görülen Corona virüs ile ilgili İngiliz Bilim insanı Neil Ferguson, ilginç bir iddiada bulundu.

