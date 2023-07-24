İngiliz ordusundan Ukraynalı askerlere sokak çatışması eğitim

Ukrayna Silahlı kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “INTERFLEX Operasyonundan, İngilizlerin Ukraynalı savaşçılara bir kentsel alanda savaşmayı nasıl öğrettiklerini anlatan heyecan verici bir video” ifadelerine yer verildi. Görüntüde, İngiliz askerlerin Ukraynalılara şehir çatışmalarında yapılacaklar konusunda eğitim verdiği görüldü.