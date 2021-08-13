İngilizlerin ''BBG'' evinde rezalet! Kameraya aldırmadan ilişkiye girdiler
İngiltere'de yayınlanan Love Island (Aşk Adası) adlı programında skandallar bitmek bilmiyor. Programda aynı odada bulunan dört çift, kameralara aldırmadan ilişkiye girdi.
İngiltere'de yayınlanan Aşk Adası programında büyük bir rezalete imza atıldı. Programda aynı odada bulunan dört çift kameralara aldırış etmeden battaniye altında ilişkiye girdi.
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Çiftler battaniye altında oldukları ve vücutları görünmediği için programın yapımcıları çiftlerin ilişkiye girdikleri anları yayınladı.
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İzleyiciler battaniye altında ilişkiye giren çiftlerin şokunu atlatmadan, Faye, erkek arkadaşı ile ilişkisinin sadece birkaç saniye sürdüğünü söyledi.
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Faye'nin erkek arkadaşı ile yaşadığı cinsel ilişkinin detaylarını vermesi izleyicilerden büyük bir tepki aldı. Bazı izleyiciler Faye'nin sırf erkek arkadaşını küçük düşürmek için böyle açıklamalarda bulunduğunu söyledi.
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