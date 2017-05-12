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  3. 12 Mayıs 2017 08:56

İngilizlerin yaptığı dev uçak hayrete düşürüyor

Dünyanın en büyük hava aracı Airlander 10, ertelenen uçuşunu sürpriz bir şekilde dün akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

İngilizlerin yaptığı dev uçak hayrete düşürüyor

Geçen sene yaptığı ilk test uçuşunda yere çakılan İngilizler’in Airlander 10 isimli dev hava aracı, uçuş iznini almıştı.

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İngilizlerin yaptığı dev uçak hayrete düşürüyor

İngiltere Cardington’da testlerini sürdüren dev hava aracı; uçak, balon ve helikopter özelliklerinin üçünü de kapsıyor.

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İngilizlerin yaptığı dev uçak hayrete düşürüyor

Askeri uçuşlar için geliştirilen araçta, yanıcı hidrojen yerine, yanma riski taşımayan helyum kullanılıyor.

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İngilizlerin yaptığı dev uçak hayrete düşürüyor

Airlander 10’un diğer özellikleri arasında kalkış için uzun bir piste ihtiyacı olmaması, daha uzun mesafelerde uçabilmesi, ucuz ve çevreci olması sayılıyor.

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