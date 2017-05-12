İngilizlerin yaptığı dev uçak hayrete düşürüyor
Dünyanın en büyük hava aracı Airlander 10, ertelenen uçuşunu sürpriz bir şekilde dün akşam saatlerinde gerçekleştirdi.
Geçen sene yaptığı ilk test uçuşunda yere çakılan İngilizler’in Airlander 10 isimli dev hava aracı, uçuş iznini almıştı.
İngiltere Cardington’da testlerini sürdüren dev hava aracı; uçak, balon ve helikopter özelliklerinin üçünü de kapsıyor.
Askeri uçuşlar için geliştirilen araçta, yanıcı hidrojen yerine, yanma riski taşımayan helyum kullanılıyor.