İngiltere diken üstünde! Ölümcül maymun çiçeği virüsü tespit edildi

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, resmi makamlar ülkede ölümcül virüsün iki kişide tespit edildiğini doğruladı.

Aynı habere göre, virüs tespit edilen iki kişinin bunu yurtdışından aldığı bilgisinin altı çizildi.

Maymun çiçeği çoğunlukla Orta ve Batı Afrika'da görülüyor. Ancak İngiliz yetkililer hastaların kimliklerini ve hangi ülkeyi ziyaret ettiklerini açıklamadı.