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  3. 16 Şubat 2021 17:35

66 milyon yıllık balık fosili bulundu

İngiltere’de kişisel bir koleksiyonda, büyük beyaz köpek balığı büyüklüğünde balık fosili bulundu. Koleksiyon sahibinin fosili, büyüklüğünden dolayı ‘uçan yırtıcı sürüngenin kafatası’ olduğunu düşünerek satın aldığı ortaya çıktı.

66 milyon yıllık balık fosili bulundu

Portsmouth Üniversitesi'nde paleontolog olan David Martill'in, özel bir koleksiyoncu tarafından satın alınan ve bir ‘uçan yırtıcı sürüngenin kafatası’ parçası olduğu düşünülen büyük bir kemiği tanımlaması istendi. 

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66 milyon yıllık balık fosili bulundu

Martill kemiğin büyük bir balığa ait olduğunu belirledi. Martill yaptığı açıklamada, "Sadece bir hayvan böyle bir yapıya sahiptir ve bu bir Coelacanth’tır. Bu olağanüstü ve tuhaf görünümlü balığın ciğerinin bulunduğu kemik kafesinin bir parçasını bulduk" dedi. 

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66 milyon yıllık balık fosili bulundu

4.88 METRE UZUNLUĞUNDA Martill, "Bu özel balık muazzamdı. Muhtemelen şimdiye kadar keşfedilen en büyük Coelacanth" dedi. Arkeologlar, fosil kemiğinden yola çıkarak yaptıkları araştırmada balık fosilinin 4.88 metre uzunluğunda olduğunu belirledi.

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66 milyon yıllık balık fosili bulundu

COELACANTHS NEDİR? Coelacanths, Latimeria cinsinden derin sularda yaşayan ve iki mevcut tür içeren nadir bulunan bir balık ırkıdır. Coelacanth, ilk olarak 400 milyon yıl (ilk dinozorlardan 200 milyon yıl önce) önce ortaya çıktı. 

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