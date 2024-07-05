İngiltere’de bir ilk: Avam Kamarası’nda bir Türk kadın milletvekili
İngiltere’de İşçi Partisi'nin büyük bir zafer elde ettiği genel seçimlerde İşçi Partisi’nin KKTC kökenli adayı Nesli Çalışkan da Avam Kamarası’na girmeyi başardı.
İngiltere’de yapılan seçimlerde İşçi Partisi, 14 yıl aradan sonra yeniden birinci parti oldu. İktidardaki Muhafazakar Parti’nin hezimet yaşadığı seçimlerde, ilk kez Türk kökenli bir milletvekili de parlamentoya girmeye hak kazandı.
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KKTC vatandaşı da olan Nesli Çalışkan, Londra’nın doğusundaki Barking’den milletvekili seçildi. 35 yaşındaki Nesli Çalışkan, Avam Kamarası’nda görev alacak ilk Türk kökenli milletvekili oldu.
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Ailesi 1970'li yıllarda Kıbrıs'tan İngiltere'ye göçen 35 yaşındaki Çalışkan önceki yıllarda BBC'ye verdiği bir röportajda "Hayatım boyunca yaşadığım yerin temsilcisi konumuna ulaşmak mutluluk verici" demişti.
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