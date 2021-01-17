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  3. 17 Ocak 2021 18:16

İngiltere'de durum vahim! 30 saniyede bir koronavirüs hastası geliyor

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) CEO’su Sir Simon Stevens, hastaneye her 30 saniyede bir koronavirüs hastasının başvurduğunu belirtti.

İngiltere'de durum vahim! 30 saniyede bir koronavirüs hastası geliyor

Koronavirüsün ikinci dalgasının en şiddetli yaşandığı ülkelerden İngiltere’de NHS’in CEO’su Simon Stevens, her 30 saniyede bir koronavirüs hastasının hastanelere başvurduğunu belirterek ülkede durumun ciddiyetini koruduğunu ifade etti.

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İngiltere'de durum vahim! 30 saniyede bir koronavirüs hastası geliyor

Stevens açıklamasında “Noel Günü'nden bu yana İngiltere genelindeki hastanelerde yatan hasta sayısında 15 bin daha artış gördük. Bu, koronavirüs hastaları ile dolu 30 hastaneye eşdeğer. Ve şaşırtıcı bir şekilde, İngiltere genelinde her 30 saniyede bir hasta koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılıyor” dedi.

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İngiltere'de durum vahim! 30 saniyede bir koronavirüs hastası geliyor

Birleşik Krallık'ta Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre, son 24 saatte 55 bin 761 yeni vaka tespit edilen ülkede, toplam vaka sayısı 3 milyon 316 bin 19'a yükseldi.

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İngiltere'de durum vahim! 30 saniyede bir koronavirüs hastası geliyor

Ülkede son 24 saatte 1280 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 87 bin 295'e çıktı. Bir günde 695 bin 148 test yapılırken, test sayısı mükerrerler dahil 60 milyon 242 bin 686 oldu.

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