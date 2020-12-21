İngiltere'de havalimanlarında ''mutasyon'' kuyruğu

Koronavirüs aşısıyle ilgili ciddi adımların atılmasının ardından, dünyanın üzerine kabus gibi çöken haber İngiltere'den geldi. İngiltere'de yeni bir koronavirüs mutasyonunun tespit edilmesinin ve hızla yayıldığının duyurulmasının ardından, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu, Hollanda, Almanya,İtalya ve Fransa dahil birçok ülke İngiltere'den seyahatleri yasakladı.



