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  4. İngiltere'de İsrail protestosu: Yüzlerce kişi sokaklara döküldü

İngiltere'de İsrail protestosu: Yüzlerce kişi sokaklara döküldü

İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto ediliyor.

İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE YÜRÜYORLAR
Binlerce protestocu, yerel saatle 12.00'de (TSİ 14.00) Hyde Park'ta toplanarak İsrail Büyükelçiliği'ne yürüyor.

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"Terörist İsrail" ve "Etnik temizliğe son verin" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Filistin'e özgürlük" sloganları atıyor.

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Saldırıların durdurulmasını, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılmasını ve işgale son verilmesini talep eden göstericiler, hükümetten de İsrail'e verdiği desteği kesmesini istiyor.

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Filistin bayraklarının yanı sıra Türk bayraklarının da taşındığı gösterinin, akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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