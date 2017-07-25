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  3. 25 Temmuz 2017 16:20

İngiltere'de "namus cinayeti"

İngiltere'de 19 yaşındaki makyaj artisti kızın cesedi lüks bir villada bulundu.

İngiltere'de namus cinayeti

İngiltere'de Hint Müslüman genç bir kız Arap Müslüman bir erkekle ilişki yaşamaya başladığı için feci şekilde öldürüldü. Oldukça lüks bir evde cesedi bulunana kızın defalarca tecavüze uğradığı, boğazı yukardan aşağıda doğru yarılarak öldürüldüğü belirtiliyor.

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İngiltere'de namus cinayeti

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir buçuk milyon pound değerinde klüks bir villada polis 19 yaşındaki makyaj artisti Celine Dookhran'ın cesedini buldu.

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İngiltere'de namus cinayeti

Olayın bir namus cinayeti olduğunu belirten polis, genç kızın defalarca tecavüze uğradığını ve boğazının yukardan aşağıda doğru bıçakla yarılarak öldürüldüğünü söyledi.

Evde arama yapan polis bir başka genç kız daha buldu. O da Celine gibi tecavüze uğramış ve boynu kesilmişti. Neyse ki genç kız ölmeden kurtarıldı.

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İngiltere'de namus cinayeti

Olayla ilgili Mücahit Arşid isimli 33 yaşındaki adam tecavüz, insan kaçırma,cinayet ve cinayeteteşebbüs suçlarından yargılanmak üzere tutuklandı. Aynı zamanda Arşid'in işbirlikçisi 28 yaşındaki Vincent Tappu da insan kaçırma suçundan yargılnacak.

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