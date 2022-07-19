İngiltere'de sıcaklık rekoru

İngiltere, Avrupa’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle tarihin en sıcak gününü yaşıyor. Başkent Londra’da termometrelerin 40.2 dereceyi göstermesiyle bugüne kadar görülen en yüksek sıcaklık kayıtlara geçti. Bugün rekor sıcaklıklar ilk kez öğlen saatlerinde ülkenin güneydoğusundaki Charlwood bölgesinde 39.1 dereceyle kaydedilmişti. İngiltere’nin bazı bölgelerinde sıcaklıkların yerel saatle 16.00 itibarıyla 42 dereceye ulaşması bekleniyor.