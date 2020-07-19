İngiltere'de tamamen normale dönüş tarihi belli oldu

İngiltere'nin Çinli Huawei şirketinin ekipmanlarının, ülkenin 5G altyapısından kullanmama kararına ilişkin de konuşan Johnson, "Bu şeylerden bazılarını kendimiz yapmaya, aynı düşüncedeki ülkelerle çalışmaya ve ekipmanları kurmaya başlayalım. Potansiyel, ister 5G ister fiber ister gigabit veya süper hızlı geniş bant internet olsun, muazzam. İngiltere, tüm bunlarda gerçekten çok iyi olabilir." ifadelerini kullandı.



