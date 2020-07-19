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  3. 19 Temmuz 2020 16:31

İngiltere'de tamamen normale dönüş tarihi belli oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci bir karantinaya gerek olmadığını belirtti.

İngiltere'de tamamen normale dönüş tarihi belli oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, pazar günleri yayımlanan The Sunday Telegraph gazetesine verdiği röportajda, tüm ülkeyi kapsayan karantina uygulamasını "nükleer caydırıcılığa" benzeterek, "Kesinlikle kullanmak istemiyorum ve kullanma durumunda olacağımızı da sanmıyorum." ifadesini kullandı.

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İngiltere'de tamamen normale dönüş tarihi belli oldu

Noel'de "büyük ölçüde normale dönmeyi" umduğunu kaydeden Johnson, bundan sonraki süreçte gerek duyulması halinde "yerel düzeyde" karantina kararları alabileceklerini vurguladı.

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İngiltere'de tamamen normale dönüş tarihi belli oldu

İngiltere'nin Çinli Huawei şirketinin ekipmanlarının, ülkenin 5G altyapısından kullanmama kararına ilişkin de konuşan Johnson, "Bu şeylerden bazılarını kendimiz yapmaya, aynı düşüncedeki ülkelerle çalışmaya ve ekipmanları kurmaya başlayalım. Potansiyel, ister 5G ister fiber ister gigabit veya süper hızlı geniş bant internet olsun, muazzam. İngiltere, tüm bunlarda gerçekten çok iyi olabilir." ifadelerini kullandı.

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İngiltere'de tamamen normale dönüş tarihi belli oldu

Covid-19 nedeniyle 45 binden fazla kişinin öldüğü İngiltere, can kaybı bakımından Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.

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