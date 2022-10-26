İngiltere'nin yeni First Lady'si servetiyle gündem oldu

Murty kariyerine California’da finans sektöründe başladıktan sonra kendi moda markası olan Akshata Designs’ı yarattı. Bu moda evi ilk koleksiyonunu 2011’de piyasaya sürdü. Daha sonra bu şirket kapandı. Şimdilerde ise Murty’nin LinkedIn profili, lüks erkek giyim şirketi New & Lingwood’un direktörü olduğunu da gösteriyor.