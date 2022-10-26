İngiltere'nin yeni First Lady'si servetiyle gündem oldu
İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak’ın eşi First Lady Akshata Murthy, servetiyle ve lüks giyim merakıyla dikkat çekiyor.
İngiltere'nin Hinst asıllı yeni Başbakan Rishi Sunak'ın eşi Akshata Murty, 'Hindistan’ın Bill Gates’i olarak bilinen en zengin iş insanlarından milyarder Narayana Murthy’nin kızı.
Murty, ABD’nin California eyaletindeki Claremont McKenna College’a gitti. Fakat diplomasını moda alanında aldı. Sonrasında ise denetleme şirketi Deloitte ve küresel gıda ve kozmetik devi Unilever’de çalıştı, Stanford Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı.
Üniversitede tanıştığı Sunak’la 2009’da evlendi ve iki çocukları dünyaya geldi.
Murty kariyerine California’da finans sektöründe başladıktan sonra kendi moda markası olan Akshata Designs’ı yarattı. Bu moda evi ilk koleksiyonunu 2011’de piyasaya sürdü. Daha sonra bu şirket kapandı. Şimdilerde ise Murty’nin LinkedIn profili, lüks erkek giyim şirketi New & Lingwood’un direktörü olduğunu da gösteriyor.