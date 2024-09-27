İnşaat alanı, savaş alanına döndü: Sopalı, kürekli kavga kamerada

Olay, öğle saatlerinde Paşaköy Mahallesinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre inşaatta çalışan işçiler arasında malzeme taşımak için kullandıkları el arabası nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine diğer işçilerin de gelmesiyle iki grup arasında kavga çıktı. İşçiler ellerine geçirdikleri odunlar ve küreklerle birbirlerine saldırdı. İşçilerin yapımı devam eden inşaat önündeki kavgası kameralara yansıdı.