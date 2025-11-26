  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İnşaat alanında önce göçük, ardından toprak kayması: Onlarca ev ve vatandaş tahliye edildi!

İnşaat alanında önce göçük, ardından toprak kayması: Onlarca ev ve vatandaş tahliye edildi

Bartın'da bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle, inşaat alanının yanındaki 24 daireli apartmandaki 70 kişi tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi.

Kaynak: DHA / İHA
İnşaat alanında önce göçük, ardından toprak kayması: Onlarca ev ve vatandaş tahliye edildi - Resim: 1

Olay, gece saatlerinde, Bartın'ın Amasra ilçesi Kaleşah Mahallesi’ndeki inşaat alanında meydana geldi. 

1 / 16
İnşaat alanında önce göçük, ardından toprak kayması: Onlarca ev ve vatandaş tahliye edildi - Resim: 2

Bina inşaatı temeli için kazı yapılan alanda, toprak kayması meydana geldi. 

2 / 16
İnşaat alanında önce göçük, ardından toprak kayması: Onlarca ev ve vatandaş tahliye edildi - Resim: 3

Kayan alanın üst tarafında bulunan bir binanın zeminindeki toprak da kaydı. 

3 / 16
İnşaat alanında önce göçük, ardından toprak kayması: Onlarca ev ve vatandaş tahliye edildi - Resim: 4

Sesleri duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. 

4 / 16