İnşaat alanında önce göçük, ardından toprak kayması: Onlarca ev ve vatandaş tahliye edildi
Bartın'da bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle, inşaat alanının yanındaki 24 daireli apartmandaki 70 kişi tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi.
Kaynak: DHA / İHA
Olay, gece saatlerinde, Bartın'ın Amasra ilçesi Kaleşah Mahallesi’ndeki inşaat alanında meydana geldi.
Bina inşaatı temeli için kazı yapılan alanda, toprak kayması meydana geldi.
Kayan alanın üst tarafında bulunan bir binanın zeminindeki toprak da kaydı.
Sesleri duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
