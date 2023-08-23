İnşaat halindeki köprü çöktü: Çok sayıda ölü var
Hindistan'da inşaat halindeki bir köprünün çökmesi sonucu 17 işçi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Mizoram eyaletinde inşaat halindeki köprü çöktü. İnşaatta çalışan en az 17 işçinin hayatını kaybettiği açıklandı.
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Mizoram Eyaleti Birinci Bakanı Zoramthanga bugün yaptığı açıklamada “Aizawl yakınlarındaki Sairang'da yapımı devam eden demiryolu köprüsü bugün çöktü; en az 17 işçi hayatını kaybetti: Kurtarma çalışmaları devam ediyor” dedi.
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