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İnşaat halindeki köprü çöktü: Çok sayıda ölü var

Hindistan'da inşaat halindeki bir köprünün çökmesi sonucu 17 işçi hayatını kaybetti.

İnşaat halindeki köprü çöktü: Çok sayıda ölü var - Resim: 1

Hindistan'ın Mizoram eyaletinde inşaat halindeki köprü çöktü. İnşaatta çalışan en az 17 işçinin hayatını kaybettiği açıklandı.  

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İnşaat halindeki köprü çöktü: Çok sayıda ölü var - Resim: 2

Mizoram Eyaleti Birinci Bakanı Zoramthanga bugün yaptığı açıklamada “Aizawl yakınlarındaki Sairang'da yapımı devam eden demiryolu köprüsü bugün çöktü; en az 17 işçi hayatını kaybetti: Kurtarma çalışmaları devam ediyor” dedi.

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İnşaat halindeki köprü çöktü: Çok sayıda ölü var - Resim: 3
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