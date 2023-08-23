İnşaat halindeki köprü çöktü: Çok sayıda ölü var

Mizoram Eyaleti Birinci Bakanı Zoramthanga bugün yaptığı açıklamada “Aizawl yakınlarındaki Sairang'da yapımı devam eden demiryolu köprüsü bugün çöktü; en az 17 işçi hayatını kaybetti: Kurtarma çalışmaları devam ediyor” dedi.