İnşaat işçileri suçüstü yakaladı; ''Çocuklarıma siz mi bakacaksınız'' deyip kaçtı
İstanbul'da tamirat işleri yapılan boş bir binaya giren hırsızlık şüphelisi, inşaat işçileri tarafından yakalandı. ''Çocuklarıma siz mi bakacaksınız?'' diyen şüpheli işçilerin elinden kurtulup kaçtı.
Kaynak: İHA
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Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 10.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde kimliği belirsiz bir şahıs, tamirat işleri yapılan yeni ve boş bir binaya zemin kattan girdi.
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Şahıs çalacak bir şeyler aradığı ednada içeride tamirat yapan işçiler tarafından fark edilerek yakalandı. Ardından bina arasına çıkartılan şahıs için işçiler polis ekiplerine ihbarda bulundu.
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Şahsı kaçmasın diye kolundan tutan işçiler, onu zapt etmekte güçlük çekti. Şahıs ise çocuklarım için çöp karıştırıyordum iddiasında bulunarak kurtulmaya çalıştı. İşçilerin bir anlık dalgınlığından yararlanan şahıs, koşarak kaçtı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.
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