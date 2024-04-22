İnşaat işçileri suçüstü yakaladı; ''Çocuklarıma siz mi bakacaksınız'' deyip kaçtı

Şahsı kaçmasın diye kolundan tutan işçiler, onu zapt etmekte güçlük çekti. Şahıs ise çocuklarım için çöp karıştırıyordum iddiasında bulunarak kurtulmaya çalıştı. İşçilerin bir anlık dalgınlığından yararlanan şahıs, koşarak kaçtı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.