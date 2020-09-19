Defile yapan inşaat işçilerine sürpriz teklif

'7 MİLYON İZLENME SEVİYELERİNE GELDİK' İşçilerden Müjdat Uğur, çektikleri videonun sosyal medyada 2 günde 7 milyon izlendiğini belirterek, "Milyonlarca paylaşım var. Farklı sosyal medya mecralarında da paylaşılıyor. Bu sıkıntılı pandemi sürecinde belki de böyle bir şeye ihtiyaç vardı. Tam isabetli bir zamanda böyle bir video yayınladık ve çok sevildi.