Defile yapan inşaat işçilerine sürpriz teklif
Trabzon'un Araklı ilçesinde, bir bina inşaatında podyuma çevirdikleri platformda inşaat ekipmanları ile düzenledikleri defile ile gündeme gelen, sosyal medyada 2 günde 7 milyon izlenme oranına ulaşan inşaat işçilerine oyunculuk teklifleri geliyor. İşçiler, gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.
Araklı Hükümet Konağı inşaatında çalışan işçiler, aralarında ilginç bir defile düzenledi. İnşaat malzemelerini kullanarak podyuma çevirdikleri platformda işçiler, inşaat ekipmanları ile defile gerçekleştirdi. Platformda ellerinde mala, sıva yapmakta kullanılan inşaat ekipmanları ile yürüyen işçileri, elinde demir olan kameraman rolündeki bir diğer işçi de görüntüledi.
Sosyal medyada ilgi gören görüntüler 2 günde 7 milyon izlenme oranına ulaştı. Sanatçıların da videolarını paylaştığı sosyal medyada üne kavuşan inşaat işçilerine oyunculuk teklifleri geliyor. İşçiler, gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.
'7 MİLYON İZLENME SEVİYELERİNE GELDİK' İşçilerden Müjdat Uğur, çektikleri videonun sosyal medyada 2 günde 7 milyon izlendiğini belirterek, "Milyonlarca paylaşım var. Farklı sosyal medya mecralarında da paylaşılıyor. Bu sıkıntılı pandemi sürecinde belki de böyle bir şeye ihtiyaç vardı. Tam isabetli bir zamanda böyle bir video yayınladık ve çok sevildi.