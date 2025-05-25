İnşaatta dikkatsiz işçiler yavru kediyi beline kadar diri diri betone gömdü

Olay yerine çağrılan ekipler, betonu kırarak yavru kediyi çıkarttı. Açlık ve susuzluktan bitkin düşen yavru kedi, tedavi ve bakımının ardından annesinin yanına bırakıldı. Öte yandan inşaatta çalışan işçilerin yavru kedinin kalıbın içerisine girdiğini fark etmedikleri öğrenildi.



