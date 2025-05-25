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İnşaatta dikkatsiz işçiler yavru kediyi beline kadar diri diri betone gömdü

Şanlıurfa'da bir inşaattaki kalıbın içerisine giren yavru kedinin üzerine beton döküldü. Kalıp söküldükten sonra fark edilen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaynak: İHA
İnşaatta dikkatsiz işçiler yavru kediyi beline kadar diri diri betone gömdü - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesindeki bir inşaatta yaşandı.

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İnşaatta dikkatsiz işçiler yavru kediyi beline kadar diri diri betone gömdü - Resim: 2

Demir bağladıktan sonra tahta kalıp çakan işçiler, içerisin beton döktü. Beton kuruduktan sonra tahta kalıpları söken işçiler, altta bir yavru kedi olduğunu gördü.

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İnşaatta dikkatsiz işçiler yavru kediyi beline kadar diri diri betone gömdü - Resim: 3

Olay yerine çağrılan ekipler, betonu kırarak yavru kediyi çıkarttı. Açlık ve susuzluktan bitkin düşen yavru kedi, tedavi ve bakımının ardından annesinin yanına bırakıldı. Öte yandan inşaatta çalışan işçilerin yavru kedinin kalıbın içerisine girdiğini fark etmedikleri öğrenildi.

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İnşaatta dikkatsiz işçiler yavru kediyi beline kadar diri diri betone gömdü - Resim: 4
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