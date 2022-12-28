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İnşaatta yeni dönem: Bu şartları yerine getirmeyene ruhsat yok!

Yeni binalar için yenilenebilir enerji zorunluluğu 1 Ocak 2023 itibariyle başlıyor. Şartların yerine getirilmediği binalara ruhsat verilmeyecek.

İnşaatta yeni dönem: Bu şartları yerine getirmeyene ruhsat yok! - Resim: 1

Binalarda yenilenebilir enerji zorunluluğu 1 Ocak'ta başlıyor.

Düzenleme, Türkiye'nin beyan ettiği "2053 net sıfır emisyon binalar" hedefi kapsamında Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği değişikliği ile hazırlandı.

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İnşaatta yeni dönem: Bu şartları yerine getirmeyene ruhsat yok! - Resim: 2

YÜZDE 5 YENİLENEBİLİR ENERJİ ŞARTI

Buna göre 1 Ocak 2023'ten itibaren, bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binalar enerji performans sınıfı en az "B" olacak şekilde inşa edilecek. Ayrıca bu binaların, kullandığı enerjinin en az yüzde 5'ini güneş enerjisi paneli, rüzgar enerjisi, ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılaması zorunlu olacak.

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İnşaatta yeni dönem: Bu şartları yerine getirmeyene ruhsat yok! - Resim: 3

PENCERELERİN ISI YALITIM DEĞERLERİ İYİLEŞTİRİLECEK

Bu yapıların halen "C" olan asgari enerji performansının "B"ye çıkarılması ile ısı yalıtımında kullanılan yalıtım malzemesi kalınlıklarında da en az 2 santimetre artış olması gerekecek. Bu kapsamda asgari ısı yalıtım malzemesi kalınlıkları İstanbul'da 5 santimetreden 7-8 santimetreye, Ankara'da ise 6 santimetreden 8-9 santimetreye çıkacak. Ayrıca pencerelerin ısı yalıtım değerleri iyileştirilecek.

Bu sayede binaların, ısıl konfor şartları bozulmadan ortalama yüzde 25 daha az enerji tüketmeleri sağlanacak.

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İnşaatta yeni dönem: Bu şartları yerine getirmeyene ruhsat yok! - Resim: 4

ŞARTLARA UYMAYANA RUHSAT VERİLMEYECEK

Yapılan düzenleme gereği, 1 Ocak 2023'ten itibaren projeleri buna göre hazırlanmayan binalara ruhsat düzenlenemeyecek.

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