İnsan bedeninden tuvale çevirdiler
Ressam Murat Karabüyük, insan bedenini tuval olarak kullanıyor. Türkiye'deki insan-beden boyama performansını gerçekleştiren ilk ressamlardan olan Karabüyük çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor.
Türkiye'deki insan-beden boyama performansını gerçekleştiren ilk ressamlardan olan Karabüyük çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor.
Bugüne kadar yaklaşık 300 insan bedeni boyayan ve aynı zamanda dövme artistliği de yapan Karabüyük'ün eserleri sanatseverler tarafında ilgi ile karşılanıyor.