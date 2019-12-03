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  3. 03 Aralık 2019 10:15

İnsan bedeninden tuvale çevirdiler

Ressam Murat Karabüyük, insan bedenini tuval olarak kullanıyor. Türkiye'deki insan-beden boyama performansını gerçekleştiren ilk ressamlardan olan Karabüyük çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor.

İnsan bedeninden tuvale çevirdiler

Türkiye'deki insan-beden boyama performansını gerçekleştiren ilk ressamlardan olan Karabüyük çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor.

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İnsan bedeninden tuvale çevirdiler

Bugüne kadar yaklaşık 300 insan bedeni boyayan ve aynı zamanda dövme artistliği de yapan Karabüyük'ün eserleri sanatseverler tarafında ilgi ile karşılanıyor.

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İnsan bedeninden tuvale çevirdiler

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İnsan bedeninden tuvale çevirdiler

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