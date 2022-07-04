İnsan eti tadında hamburger üretildi
Avrupalı bitki bazlı et şirket Oumph!” tadı tıpkı insan eti gibi olan burgerini satışa çıkarıldığını duyurdu.
Bitkisel et ürünleri üreten bir şirket, insanları ürünlerini denemeye yönlendirmek için alışılmadık ve “yamyamca” bir yol izlemeye karar verdi. Avrupa merkezli Oumph! “İnsan Eti Tadında Bitki Bazlı Burger'ini satışa sundu.
Şirketin kurucu ortağı Anders Linden tarafından yapılan açıklamada, tıpkı insan eti tadında olan burgerin kendini şımartmak isteyenler için geliştirildiği belirtilerek, “Burgerimizi, insanların hangi tat ve dokuya sahip olduğunu öğrenir öğrenmez geliştirdik. Bu ürün geliştirilirken hiçbir insan zarar görmemiştir” denildi.
CADILAR BAYRAMI'NDA TANITILDI
Öte yandan, Oumph! geçen yıl Cadılar Bayramı'nda, İsveç'in başkenti Stockholm’de "şimdiye kadarki en korkunç bitki bazlı yiyecekleri" sunduğunu iddia eden bir yemek kamyonu kurmuş ve insan tadındaki burgerini tanıtmıştı.
Reklam kampanyasını düzenleyen Madrid'deki LOLA MullenLowe ajansı, et severleri bitki bazlı ürünlerin "herhangi bir etin tadını taklit edebileceğine" "ikna etmek" istediklerini aktardı.