İnsan kalıntıları: Dünya yasa boğuldu

Dingley, olimpik bir İspanyol kayakçı da dahil olmak üzere birkaç görgü tanığı tarafından zirveye giden yolda yürüyüş yapmak isterken görüldü. Ancak iki gün kendisinden haber alınamadıktan sonra geniş çapta bir arama faaliyeti başlatıldı.