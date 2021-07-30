İnsan kalıntıları: Dünya yasa boğuldu
Çıktığı yolculukta gönderdiği fotoğrafın ardından sırra kaden basan İngiliz kadın Esther Dingley'in akıbetine ilişkin korkunç haberler geldi.
İngiliz Esther Dingley, İspanya'nın Benasque kasabasından Pireneler'deki bir dağın zirvesi olan Pic de Sauvegarde'ye tek başına bir yürüyüş planlamıştı.
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Dünyayı yasa boğan olayda, ünlü Oxford Üniversitesi'nden mezun Dingley geçtiğimiz yılın 22 Kasım tarihinde hedefine ulaştığını gösteren bir fotoğraf gönderdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.
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Dingley, olimpik bir İspanyol kayakçı da dahil olmak üzere birkaç görgü tanığı tarafından zirveye giden yolda yürüyüş yapmak isterken görüldü. Ancak iki gün kendisinden haber alınamadıktan sonra geniş çapta bir arama faaliyeti başlatıldı.
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İspanyol polisi bölgeye gitti, ancak tarif edilen noktanın sınırın hemen ötesinde olduğunu keşfettikten sonra Fransız meslektaşlarını incelemeye çağırdı.
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