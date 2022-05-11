İnsan omurgasından yaptığı çantayı satan modacı böyle yakalandı

Endonezyalı Arnold Putra eserleriyle gurur duyan, oldukça zengin bir moda tasarımcısı. Putra, her fırsatta moda tasarımına olan tutkusunu ifade ediyordu. Klişeleşmiş moda anlayışlarına karşı büyük bir öfke duyduğunu belirtiyordu. Belki de Putra'yı sıra dışı malzemeler kullanmaya sürükleyen şey moda tasarımına olan tutkusuydu.