İnsan omurgasından yaptığı çantayı satan modacı böyle yakalandı
Endonezyalı moda tasarımcısı Arnold Putra, insan omurgasından çanta, kaburga kemiklerinden ceket tasarlayıp ürünlerini binlerce dolara satışa çıkardı ancak yakayı ele verdi.
Endonezyalı Arnold Putra eserleriyle gurur duyan, oldukça zengin bir moda tasarımcısı. Putra, her fırsatta moda tasarımına olan tutkusunu ifade ediyordu. Klişeleşmiş moda anlayışlarına karşı büyük bir öfke duyduğunu belirtiyordu. Belki de Putra'yı sıra dışı malzemeler kullanmaya sürükleyen şey moda tasarımına olan tutkusuydu.
Endonezyalı moda tasarımcısı, dünyanın farklı yerlerindeki kabileleri ziyaret etmekten de büyük bir keyif alıyordu.
Özellikle Afrika'daki farklı kültürleri tanımak ve kabile insanlarının yaşam tarzlarına yakından şahit olmak istiyordu. Bu sebeple sık sık dünyanın dört bir yanındaki kabileleri ziyaret ediyordu.
Fakat iddialara göre Putra'nın kabile ziyaretlerinin arkasında, farklı kültürleri yakından tanıma isteğinden fazlası vardı.