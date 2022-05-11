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  4. Dünyayı şoke eden olay: İnsan omurgasından çanta, kaburgalarından ceket yaptı!

İnsan omurgasından yaptığı çantayı satan modacı böyle yakalandı

Endonezyalı moda tasarımcısı Arnold Putra, insan omurgasından çanta, kaburga kemiklerinden ceket tasarlayıp ürünlerini binlerce dolara satışa çıkardı ancak yakayı ele verdi.

İnsan omurgasından yaptığı çantayı satan modacı böyle yakalandı - Resim: 1

Endonezyalı Arnold Putra eserleriyle gurur duyan, oldukça zengin bir moda tasarımcısı. Putra, her fırsatta moda tasarımına olan tutkusunu ifade ediyordu. Klişeleşmiş moda anlayışlarına karşı büyük bir öfke duyduğunu belirtiyordu. Belki de Putra'yı sıra dışı malzemeler kullanmaya sürükleyen şey moda tasarımına olan tutkusuydu.

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İnsan omurgasından yaptığı çantayı satan modacı böyle yakalandı - Resim: 2

Endonezyalı moda tasarımcısı, dünyanın farklı yerlerindeki kabileleri ziyaret etmekten de büyük bir keyif alıyordu.

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İnsan omurgasından yaptığı çantayı satan modacı böyle yakalandı - Resim: 3

Özellikle Afrika'daki farklı kültürleri tanımak ve kabile insanlarının yaşam tarzlarına yakından şahit olmak istiyordu. Bu sebeple sık sık dünyanın dört bir yanındaki kabileleri ziyaret ediyordu.

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İnsan omurgasından yaptığı çantayı satan modacı böyle yakalandı - Resim: 4

Fakat iddialara göre Putra'nın kabile ziyaretlerinin arkasında, farklı kültürleri yakından tanıma isteğinden fazlası vardı.

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