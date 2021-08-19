İnsanlık dışı görüntüler: İşte Taliban'ın Afganistan'daki 19 kan donduran uygulaması
Uzun bir süredir kaosun bir türlü bitmediği Afganistan'da Taliban'ın yaptığı kan donduran uygulamalar tepki çekti.
Uzun bir süredir kaosun bir türlü bitmediği Afganistan'da birçok ili ele geçiren Taliban, başkent Kabil'e de girince örgütün çağ dışı uygulamaları ortaya çıktı.
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Afganistan'da tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçiren Taliban, son olarak ülkenin başkenti Kabil'i de aldı. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban'ın Kabil'i kuşattığı sırada ülkeyi terk etti.
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Tam bir kaos halinin hakim olduğu Afganistan'da yapılan işkenceler ve çağ dışı uygulamalar yüzünden on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalıyor.
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Önceleri nispeten "yumuşak" bir görünüm veren Taliban'ın Kabil'i ele geçirilmesinin ardından uyguladığı çok katı uygulamalar ortaya çıktı.
İşte Taliban'ın uygulamaları...
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