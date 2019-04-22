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  3. 22 Nisan 2019 10:36

İnsanlık dışı olay! Canlı canlı çöpe attı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçtiğimiz günlerde insanlık dışı bir olay yaşandı.

İnsanlık dışı olay! Canlı canlı çöpe attı

Kameralara da yansıyan olayda bir kadın içerisinde 3 günlük 7 tane köpek yavrusunu 33 C'lik sıcakta bir poşetin içerisinde çöp kutusuna attı.

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İnsanlık dışı olay! Canlı canlı çöpe attı

Riverside İlçesi Veterinerlik Hizmetleri tarafından paylaşılan görüntülerde uzun saçlı bir kadının aracından inerek çöpe içerisinde köpek yavrularının bulunduğu poşeti attığı görülüyor.

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İnsanlık dışı olay! Canlı canlı çöpe attı

İçerisinde köpek yavrusu olan poşeti atmadan önce kadının çöpü bir süre kontrol ettiği göze çarpıyor.

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İnsanlık dışı olay! Canlı canlı çöpe attı

Cani kadın köpek yavrularını çöp kutusuna atmaktan vazgeçiyor ve geri dönüşüm için kullanılan çöp kutularına atıp olay yerini terk ediyor

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