İnsanlık dışı olay! Canlı canlı çöpe attı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçtiğimiz günlerde insanlık dışı bir olay yaşandı.
Kameralara da yansıyan olayda bir kadın içerisinde 3 günlük 7 tane köpek yavrusunu 33 C'lik sıcakta bir poşetin içerisinde çöp kutusuna attı.
Riverside İlçesi Veterinerlik Hizmetleri tarafından paylaşılan görüntülerde uzun saçlı bir kadının aracından inerek çöpe içerisinde köpek yavrularının bulunduğu poşeti attığı görülüyor.
İçerisinde köpek yavrusu olan poşeti atmadan önce kadının çöpü bir süre kontrol ettiği göze çarpıyor.