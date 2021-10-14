İnsanlık tarihini değiştirecek keşif: Tam 6 milyon yaşında

Şu anda, homininlerin evrimsel tarihi ve dağılma eğilimleri bilim dünyası tarafından hararetli bir şekilde tartışılıyor ve hominin soyunun ilk temsilcilerinin kökeni ve kimliği henüz cevaplanmamış bir soru...

Bazı bilim insanları homininlerin Afrika'dan geldiğini iddia ederken, bazı kanıtlar onların çıkış noktalarının Avrasya olduğuna işaret ediyor.