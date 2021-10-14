İnsanlık tarihini değiştirecek keşif: Tam 6 milyon yaşında
Bilim insanları, insanların atalarına ait eski ayak izlerini bulduklarını açıkladı. İnsanlığa ait bilinen en eski ayak izinin 6 milyon yaşında olduğu açıklandı.
2002 yılında, Yunanistan'ın Girit kentindeki Trachilos köyü yakınlarında yaklaşık 50 ayak izi bulundu. Araştırmacılar, izlerin muhtemelen Akdeniz kısa bir süre içinde kuruduğu için bir tür tortul kayada doğa tarafından korunduğunu söyledi.
NTV'nin haberine göre bununla birlikte, başlangıçta hangi türün insan benzeri izler bıraktığı belli değildi. Ancak izlerin ayak başparmağının modern insanlara oldukça benzediği ve tabanında maymunlarda bulunmayan bir topukları olduğu görüldü.
Ayak izlerinin homininlere* ait olduğunu gösteren bulgular 2017 yılında yayınlandı. Ancak, bunların doğru bir şekilde tarihlendirilmesi için daha fazla analiz yapılması gerekiyordu.
(*) Modern insan, soyu tükenmiş insan türleri ve tüm yakın insan atalarını içine alan biyolojik sınıflandırma.
Şu anda, homininlerin evrimsel tarihi ve dağılma eğilimleri bilim dünyası tarafından hararetli bir şekilde tartışılıyor ve hominin soyunun ilk temsilcilerinin kökeni ve kimliği henüz cevaplanmamış bir soru...
Bazı bilim insanları homininlerin Afrika'dan geldiğini iddia ederken, bazı kanıtlar onların çıkış noktalarının Avrasya olduğuna işaret ediyor.