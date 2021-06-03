İnsanlık tarihinin büyük sınavı: Buzun altında servet var!
Dünyada küresel ısınma sonucu Kuzey Kutbu ve çevresindeki buz tabakaları erirken altındaki servet de ortaya çıkıyor.
Dünyada küresel ısınma sonucu Kuzey Kutbu ve çevresindeki buz tabakaları eriyor, bir servet açığa çıkıyor. İnsanlığın önümüzdeki 30 yılda vereceği kararlar ise gezegendeki geleceğimizi belirleyecek
Geçtiğimiz yıl Ocak ayında dünyanın dikkatinden kaçan çok önemli bir olay yaşandı. Christophe de Margerie isimli sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tankeri, Rusya'nın kuzeyinde bulunan Sabetta Limanı'ndan hareket etti ve 11 gün içinde Çin'in Şanghay şehri yakınlarında bulunan Ciangsu Limanı'na ulaştı. Burada yükünü boşaltan gemi ardından geldiği yere doğru hareket etti. Bering Boğazı ve Kuzey Denizi'ni aşarak Rusya'ya geri döndü.
229 metrelik tankere yolculuğunun başında nükleer enerjiyle çalışan bir buzkıran gemisi eşlik etmiş olsa da Christophe de Margerie yolun çok büyük bir kısmını tek başına aldı.
"Ne var ki bunda?" diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Hemen açıklayalım: Yolculuğun kendisinde ya da rotasında şaşırtıcı bir durum yok, evet. Önemli olan zamanlaması...