Instagram fenomeni, annesini hapisten böyle kaçırdı
21 yaşındaki Kolombiyalı Instagram fenomeni Aída Victoria Merlano, seçimde hile yaptığı iddiasıyla tutuklanan annesini film gibi bir planla cezaevinde kaçırdı.
Aida Merlano Rebolledo, 2019 yılında yapılan seçimlerde senatör seçilmesine rağmen hile yaptığı ortaya çıkınca 15 ay hapis cezası verilip cezaevine konuldu.
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Fakat kızı Victoria, cezaevine getirdiği ipi annesine gizliden verdi. Victoria daha sonra gardiyanların dikkatini dağıtarak kaçmasına yardım etti.
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Anne tutuklu olduğu sırada diş şikayeti başlayınca gardiyan eşliğinde dişiçiye götürüldü.
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Orada kızının verdiği iple üçüncü kattan sarkarak pencerenin önünde duran motosiklete binip kaçtı.
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