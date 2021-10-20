Instagram'da ''uzun hikaye'' dönemi başlıyor
Sosyal medya platformu Instagram, hikaye olarak paylaşılan içeriklerin süresini uzatmaya hazırlanıyor.
Instagram, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya mecralarının başında geliyor.
Sosyal medya platformı Instagram uzun süredir kullanıcıların talep ettiği bir geliştirmeyi gündemine aldı.
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Instagram 30 saniyeden uzun videoların tek parça olarak hikayede paylaşılmasına izin vermiyordu.
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Şirketin bu güncellemeyi gündemine aldığı paylaşıldı.
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Instagram, kullanıcılara beğenme sayısını gizleme imkanı tanıyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram bu özellikle sosyal medya baskısını azaltmayı hedefliyor.
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