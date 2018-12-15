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  3. 15 Aralık 2018 11:30

İnternet üzerinden ayda 15 bin lira kazanıyorlar

Elazığ’da internette sosyal medya hesaplarında gördükleri solucan gübresi işini merak eden 3 arkadaş, kurdukları tesis ile ayda 15 bin lira para kazanmaya başladı.

İnternet üzerinden ayda 15 bin lira kazanıyorlar

Elazığ’da farklı işlerle uğraşan İbrahim Karaman (31), Nihat Bulut (42) ve Mahir Tekin (31) sosyal medyada gördükleri solucan gübresi işini merak etti. Bunun üzerine 6 ay araştırma yapan 3 arkadaş, solucan gübresi işine girmeye karar verdi.

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İnternet üzerinden ayda 15 bin lira kazanıyorlar

Eski bir ahırı tesis haline çeviren 3 arkadaş, ilk etapta 100 bin solucan ile işe başladı. 2 yıl içerisinde 3 milyon solucana ulaşan 3 arkadaş, ayda ortalama 10-15 bin lira kar ederek büyük bir gelir sağladı.

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İnternet üzerinden ayda 15 bin lira kazanıyorlar

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İnternet üzerinden ayda 15 bin lira kazanıyorlar

Kendi işimizin patronu nasıl oluruz diye düşünürken internet ve sosyal medyadan solucan gübresiyle ilgili haberleri gördüklerini belirten İbrahim Karaman, “Çok parası var, iki katı üretim, işletme sürekli büyüyor diye gördük.

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