İnternette ''deepfake'' ile akıl almaz dolandırıcılık
Yapay zeka ve "deepfake" teknolojisinin kullanımı git gide artarken, dolandırıcılar da internette akıl almaz bir tuzakla kurban avına başladı. Sanal alemin dolandırıcıları şimdi de kendilerini kadın olarak tanıtıp deepfake ile insanları dolandırıyor...
Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden Öğr. Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Yılmaz, yapay zekânın insana özgü bazı niteliklere sahip bir yazılım olduğunu söyleyerek, “Bu niteliklerin başında da öğrenme geliyor. Algılama, iletişim kurabilme, muhakeme yetkisi ve karar verme gibi nitelikler yapay zekâyı bilinen sıradan yazılımlardan farklı kılıyor. Dünya olarak önemli bir yol ayrımındayız; yapay zekâ acaba insanların refahını artıracak ve daha adil paylaşımı sağlayacak bir araç mı olacak, yoksa gelir ve diğer eşitsizlikleri artıracak bir teknolojik güç mü olacak” diye konuştu.
DHA'nın haberine göre yapay zekânın iyi olduğu kadar kötü amaçlarla da kullanılabileceğini dile getiren Öğr. Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Yılmaz, “Görüntü kaydı ile tehdit ve şantaj yoluyla para istemek de bir diğer dolandırıcılık türüdür. Bu daha önceden video görüntüleri oynatılarak yapılıyordu, günümüzde deepfake ile bunu yapmak çok daha kolaylaştı. Kendilerini kadın gibi tanıtan dolandırıcılar hazırladıkları yapay zekâ görüntüleri konuşturarak insanları kandırıyor ve karşı tarafın kamerasını açmasını sağlayıp görüntülerini kaydederek şantaj yoluyla para isteyebiliyor” dedi.
Yapay zekâ ile ilgili Türkiye’de de TÜBİTAK merkezli çalışmalar yapıldığını sözlerine ekleyen Yılmaz, “Ama bu noktada nerede olduğumuzu söylemek şu an için mümkün değil. Yapay zekâ ülkelerin geleceği ile ilgili önemli bir teknoloji; Türkiye’nin yazılım alanında geri kalmaması gerektiği gibi bu alanda da geri kalmaması gerekiyor. Ayrıca suç önleme temelinde geliştirilen programlar, yapay zekanın yüzde 90 oranında suçu önlediğini söylüyor. Polisin, kolluk kuvvetlerinin elindeki ya da internetteki birçok veriyi bir araya getirerek çoklu analiz yapma imkânı sağlıyor. Gerek suçun aydınlatılması gerekse suça yönelik tedbir alınması anlamında yapay zekâ iyi kullanılırsa yardımcı olabilir. Teknolojik açıdan büyük bir güç olan yapay zekayı nasıl kullanacağımız çok önemli. Dolandırıcı ve suçluların bunu kullanabileceğinden bahsettik” değerlendirmesinde bulundu.
Endüstri, sanayi birçok alanda yapay zekâ ile iyi işler başarıldığını ve iyi işlerde kullanıldığını savunan Yılmaz, “Fakat suçlar için de önemli bir teknolojik avantaj sağlıyor. Yapay zekâ esasında çok büyük bir güç ve bu gücü elinde bulunduran, iyi şeyler için de kötü şeyler için de kullanabilir. Günümüzde yapay zekâyı en çok ses ve görüntüyü işleme, sahte içerikler üretme ve bunları farklı amaçlarda kullanma durumlarında görüyoruz. Yapay zekâ, siyasette rakipleri saf dışı bırakmak için de kullanılabiliyor, ekonomide firmalar arası rekabette kullanılabiliyor. Bilinçli olan kesim haberin ne amaçla yapıldığını anlayabiliyor ama yine de bir haber yayıldıktan sonra bunun yanlış olduğunu insanlara anlatmak oldukça zor” dedi.