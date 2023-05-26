İnternette ''deepfake'' ile akıl almaz dolandırıcılık

Endüstri, sanayi birçok alanda yapay zekâ ile iyi işler başarıldığını ve iyi işlerde kullanıldığını savunan Yılmaz, “Fakat suçlar için de önemli bir teknolojik avantaj sağlıyor. Yapay zekâ esasında çok büyük bir güç ve bu gücü elinde bulunduran, iyi şeyler için de kötü şeyler için de kullanabilir. Günümüzde yapay zekâyı en çok ses ve görüntüyü işleme, sahte içerikler üretme ve bunları farklı amaçlarda kullanma durumlarında görüyoruz. Yapay zekâ, siyasette rakipleri saf dışı bırakmak için de kullanılabiliyor, ekonomide firmalar arası rekabette kullanılabiliyor. Bilinçli olan kesim haberin ne amaçla yapıldığını anlayabiliyor ama yine de bir haber yayıldıktan sonra bunun yanlış olduğunu insanlara anlatmak oldukça zor” dedi.