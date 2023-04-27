İnternette video izleyerek öğrendi, tüm Türkiye'ye satıyor!
Bilecik'te yaşayan genç kadın internetteki videoları izleyerek öğrendiği "amigurumi" tekniğiyle 4 yılda tüm Türkiye'ye satış yapmaya başladı.
Bilecik'in İnhisar ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki 130 nüfuslu Koyunlu köyünde yaşayan 37 yaşındaki Kaytan, günlük ev işlerini bitirdikten ve serada çalıştıktan sonra kalan zamanını değerlendirmek amacıyla arkadaşında gördüğü oyuncaklardan yapmaya karar verdi.
Kaytan, internette videolar izleyerek öğrendiği amigurumi örgü tekniğiyle 4 yıl önce bebek, kedi, köpek, tavşan, inek, ayı, kaplumbağa figürlü oyuncaklar yapmaya başladı.
Bu ürünler ve anahtarlıkların, sosyal medya takipçilerinin ilgisini çekmesi üzerine Kaytan, aldığı örgü oyuncak siparişlerini yurt içindeki ve Almanya'daki müşterilerine göndermeye başladı.
Derya Kaytan, AA muhabirine, ailesiyle yaklaşık 5 dönümlük serada domates, salatalık, biber, patlıcan yetiştirdiklerini, gündüz tarım işleriyle uğraştığını, akşamları ise organik iplerle oyuncak ördüğünü söyledi.