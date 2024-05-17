İnternetteki lüks daire ilanıyla büyük vurgun

Parayı ödemelerine rağmen evlerine kavuşamayan bazı mağdurlar, firma tarafından aynı dairenin birden fazla kişiye satıldığını öğrenince ikinci şoku yaşadılar. Paralarını geri almak için firma sahibi S.Ü.’yle iletişime geçmek istemelerine rağmen bir türlü ulaşamayan mağdurlar, daha önce firmanın satış-pazarlama biriminde çalışan bir kişiyi de telefonla aradıklarında, “Şu an sizin gibi birçok mağdur var. Herkes için çok üzgünüm. Kendinize çok iyi bir avukat tutup, hakkınızı arayın” cevabını aldı.