İnternetteki sahte reklama tıklayan genç çift tüm birikimini kaybetti

Olayın dün yaşandığını ve paralarını kaptırdıktan sonra muhatapların kendilerini engellediğini belirten S.D., "Yeni evlendik ve eşim de ben de özel sektörde çalışıyoruz. Bir yandan da evin eksiklerini tamamlamaya çalışıyorduk. Sosyal medyada dolaşırken facebookta satılık bir televizyon gördük. Almak için linke tıkladığımızda resmi bir kurumun sitesi gibi karşımıza bir site çıktı. Karşımızda da muhatap vardı. Satılık olan televizyonun özelliklerini sorduk. Anında attılar. Biz de inandık. Para gönderdik ve gönderinin açıklama kısmına ‘Derya Hanım’a televizyon ücreti’ diye yazdık. Hemen geri dönüş yaptılar. ‘Açıklamaya verdiğimiz kodu yazın ilk ödediğiniz ücreti geri iade edeceğiz’ dediler. İkinci kez deme yaptık. Bu defa tüm iletişimi kapatıp bizi engellediler. Yeni evliyiz ve tüm birikimimizi kaptırdık. Başkaları bizim düştüğümüz hataya düşmesin diye buradan herkese sesleniyoruz. Bilmediğiniz yerden alışveriş yapmaya kalkmayın" diye konuştu.