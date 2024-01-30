İntihar girişimi böyle bitti... Korku dolu anlar kamerada!
Diyarbakır'da bir apartmanın 2'nci katından atlamak isteyen kadın, içeridekiler tarafından son anda yakalandı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesindeki 7 katlı Halim Apartmanı’nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın, apartmanın 2’nci katındaki daireden atlamak istedi. Ancak bu sırada içeridekiler, pencereden kadını kollarından tuttu.
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Sarkan katının düşme ihtimaline karşın aşağıda toplananlar ise buldukları çarşaf ve benzeri şeylerle branda oluşturmaya çalıştı. İçeriden biri de toplananlara sünger attı.
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Çevredekiler, bu sırada yoldan geçen sepetli vincin sürücüsünden yardım istedi.
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Vincin sepetine binen kişi, pencereye çıkıp, kadının içeri alınmasına yardım etti.
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