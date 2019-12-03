İntihar için çatıya çıkan kişiyi film izler gibi izlediler !
Sivas'ta 6 katlı binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulunan kişi polis ve akrabaları tarafından ikna edildi. Meraklılar olayı film seyreder gibi izleyip telefonlarına kaydetti.
Sivas'ta, 6 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihara kalkışan T.G., polis ve yakınlarının çabasıyla ikna edilerek çatıdan indirildi. Meraklılar, bu anları cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın çatısında meydana geldi.
Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen T.G., intihar girişiminde bulunmak için apartmanın çatısına çıktı.