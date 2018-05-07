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  3. 07 Mayıs 2018 14:20

İntihar için çıktığı falezlerden düştü !

Antalya'da, intihar için atlamak üzere çıktığı falezlerde dengesini kaybeden S.Y. (36) adlı kadın, 20 metreden düşüp, yaralandı. İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden kurtarılan S.Y., hastaneye kaldırıldı.

İntihar için çıktığı falezlerden düştü !

Olay, saat 09.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesinde meydana geldi.

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İntihar için çıktığı falezlerden düştü !

Varyant üzerinde bulunan falezlerin kenarında S.Y.'nin oturduğunu görenler, intihar edebileceği düşüncesiyle itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

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İntihar için çıktığı falezlerden düştü !

Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, S.Y. adlı kadının falezlerden inmesi için uzun süre dil döktü.

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İntihar için çıktığı falezlerden düştü !

Polis ve sağlık ekiplerinin ikna çabalarına rağmen kayanın uç noktasına kadar giden S.Y., dengesini kaybedince 20 metreden düştü.

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