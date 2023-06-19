İntihara kalkışan adama linç girişimi

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri M.A.'yı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından eylemini bırakmayınca M.A., bir anlık dalgınlığından yararlanan jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.