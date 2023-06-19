İntihara kalkışan adama linç girişimi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolu trafiğe kapatıp, elinde bıçakla intihar edeceğini söyleyen M.A.'nın eylemi nedeniyle trafik kilitlendi. Öfkelenen sürücüler tarafından linç edilmek istenen M.A.'yı jandarma kurtardı.
Olay, dün akşam saatlerinde Siverek- Şanlıurfa kara yolunun 13’üncü kilometresinde meydana geldi. M.A., koşarak geldiği kara yolunda bağırıp elindeki bıçakla kendisine zarar verdi, boğazını kesip intihar edeceğini söyledi. Bu sırada kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri M.A.'yı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından eylemini bırakmayınca M.A., bir anlık dalgınlığından yararlanan jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Eylem nedeniyle uzun süre bekleyen bazı sürücüler, öfkelenip M.A.'ya saldırdı. Linç edilmek istenen M.A., jandarmanın uyarı ateşi açmasının ardından kalabalığın dağılmasıyla kurtarıldı.
PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞUNU SÖYLEDİ
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen ve buradaki sorgusunda psikolojik sorunları olduğunu söyleyen M.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından, 'Yol güvenliğini tehlikeye atma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.