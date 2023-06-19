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İntihara kalkışan adama linç girişimi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolu trafiğe kapatıp, elinde bıçakla intihar edeceğini söyleyen M.A.'nın eylemi nedeniyle trafik kilitlendi. Öfkelenen sürücüler tarafından linç edilmek istenen M.A.'yı jandarma kurtardı.

İntihara kalkışan adama linç girişimi - Resim: 1

Olay, dün akşam saatlerinde Siverek- Şanlıurfa kara yolunun 13’üncü kilometresinde meydana geldi. M.A., koşarak geldiği kara yolunda bağırıp elindeki bıçakla kendisine zarar verdi, boğazını kesip intihar edeceğini söyledi. Bu sırada kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. 

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İntihara kalkışan adama linç girişimi - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri M.A.'yı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından eylemini bırakmayınca M.A., bir anlık dalgınlığından yararlanan jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

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İntihara kalkışan adama linç girişimi - Resim: 3

Eylem nedeniyle uzun süre bekleyen bazı sürücüler, öfkelenip M.A.'ya saldırdı. Linç edilmek istenen M.A., jandarmanın uyarı ateşi açmasının ardından kalabalığın dağılmasıyla kurtarıldı.

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İntihara kalkışan adama linç girişimi - Resim: 4

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen ve buradaki sorgusunda psikolojik sorunları olduğunu söyleyen M.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından, 'Yol güvenliğini tehlikeye atma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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