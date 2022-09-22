İntiharın altından cinsel istismar çıktı! Yaşadığı kabusu böyle kağıda dökmüş
Rize'de, 16 yaşındaki lise öğrencisi G.E., evde kendini asarak intihar girişiminde bulundu. Ailesi tarafından son anda kurtarılan kızın odasında, yaşadıklarını kara kalemle çizdiği resimler bulundu. G.E.'nin akrabası B.E. (25) genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. G.E.'nin 4 ay önce de başka akrabasının cinsel tacizine uğradığı ortaya çıktı.
Rize'de yaşayan lise son sınıf öğrencisi G.E., 7 ay önce, iddiaya göre, okul servis şoförü akrabası, evli ve 2 çocuk babası K.E.'nin sözlü ve fiziki tacizine uğradı. Serviste kimsenin olmadığı anlarda kızı taciz eden K.E., yaşananları anlatmaması için tehdit etti. G.E.'nin tacizlere daha fazla dayanamayıp, yaşadıklarını haziran ayında anlattığı arkadaşları, durumu okul idarecilerine bildirdi. İdarecilerin bilgi verdiği ailenin suç duyurusu üzerine gözaltına alınan ve soruşturma başlatılan K.E. hakkında ev hapsi kararı verildi.
İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Yaşadıklarının etkisinden kurtulmaya çalışırken G.E., bu kez de başından geçenleri anlattığı akrabası B.E. tarafından olayları konuşmak için çağrıldığı evde iddiaya göre cinsel istismarına uğradı. Bir süre korkudan yaşadıklarını kimseye anlatamayan G.E., geçen hafta durumu ailesine açtı. Aile, Rize Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma başlatılırken, G.E., yaşadıklarının etkisiyle 20 Eylül’de evde kendisini iple tavana asarak, intihara kalkıştı. Sesleri duyan anne ve babasının son anda yetişmesi ile kurtarılan G.E., ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve psikolojik destek verilen G.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
TUTUKLANDI
Olayın ardından B.E., savcılık talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. G.E. hakkında Adli Tıp Kurumu’nca adli muayene raporu düzenlenerek, savcılığa gönderildi. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen B.E., ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan dün akşam çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
YAŞADIKLARINI ÇİZMİŞ
G.E.'nin yaşadığı taciz ve cinsel istismar olaylarını resimlere yansıttığı ortaya çıktı. Kendisine taciz ve cinsel istismarda bulunanları 'Joker' filminin karakteri ile yansıtan G.E.'nin, resimlerinde intihar eden, bir köşede korkulu bekleyen kız figürlerine yer verdiği görüldü. Kızın resimlerine ayrıca ‘Yorgunluk sadece bedende olmaz, en çok da yüreklerde, hayallerde, umutlarda olur’ notu düştüğü görüldü.