Iphone siparişi veren kadın kargodan gelen kutuyu açınca şoke oldu
İngiltere'de yaşayan Modina Shokeye isimli TV yıldızı, internetten Iphone siparişi verdi ancak gelen kargo ile hayatının şokunu yaşadı.
İngiltere'nin Essex şehrinde yaşayan 25 yaşındaki televizyon yıldızı Modina Shokeye, erkek arkadaşına doğum günü hediyesi olarak telefon almak istedi.
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Günlerce internette araştırma yapan Modina, en sonunda 800 sterlin değerinde Iphone siparişi verdi.
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Üç gün sonra paketinin evine yakın olan kargo şubesine geldiğine dair mesaj geldi.
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Kargodan paketini alıp eve gelen Modina, paketi açınca içinde sadece boş bir A4 kağıdı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.
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