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  3. 26 Mayıs 2020 10:46

Irak'ta 5 bin adet sikke ve 7 tarihi eser ele geçirildi

Irak'ın Halepçe kentinde 2 kişi, yaklaşık 5 bin adet sikke ve 7 tarihi objeyi satmaya çalışırken yakalandı. Zanlılar eserleri Süleymaniye'den getirdiklerini itiraf ettiler...

Irak'ta 5 bin adet sikke ve 7 tarihi eser ele geçirildi

Halepçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ellerindeki 4 bin 786 sikke ve farklı dönemlere ait 7 heykeli satmak isteyen 2 kişinin, güvenlik güçlerinin operasyonu sonucu yakalandığı ifade edildi.

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Irak'ta 5 bin adet sikke ve 7 tarihi eser ele geçirildi

Açıklamada, emniyetteki ifadelerinde tarihi eserler ile sikkeleri pazarlamak için Süleymaniye'den Halepçe'ye getirdiklerini söyleyen zanlıların, suçlarını itiraf ettikleri belirtildi.

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Irak'ta 5 bin adet sikke ve 7 tarihi eser ele geçirildi

Tarihi eser kaçakçılarının adliye sevk edildiği aktarıldı.

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Irak'ta 5 bin adet sikke ve 7 tarihi eser ele geçirildi

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