Irak'ta 5 bin adet sikke ve 7 tarihi eser ele geçirildi
Irak'ın Halepçe kentinde 2 kişi, yaklaşık 5 bin adet sikke ve 7 tarihi objeyi satmaya çalışırken yakalandı. Zanlılar eserleri Süleymaniye'den getirdiklerini itiraf ettiler...
Halepçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ellerindeki 4 bin 786 sikke ve farklı dönemlere ait 7 heykeli satmak isteyen 2 kişinin, güvenlik güçlerinin operasyonu sonucu yakalandığı ifade edildi.
Açıklamada, emniyetteki ifadelerinde tarihi eserler ile sikkeleri pazarlamak için Süleymaniye'den Halepçe'ye getirdiklerini söyleyen zanlıların, suçlarını itiraf ettikleri belirtildi.