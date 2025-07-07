Irak'ın kuzeyinde şehit düşen 12 evladımızın son anlarına dair görüntüler ortaya çıktı!
Türkiye yeni güne peş peşe gelen şehit haberleriyle büyük bir kabusla başladı... Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama- tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 19 evladımızdan 12'si şehit olurken hem şehit düşen Mehmetçik'in son görüntüleri hem de facianın yaşandığı mağaranın içinin görüntüleri ortaya çıktı.
Irak'ın Kuzeyinde yer alan Pençe-Kilit Harekat bölgesinde eli kanlı bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan bir mağarada yapılan arama- tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 12'si şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı dün yaptığı ilk açıklamada Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama- tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 5’inin şehit olduğunu duyurmuştu. Ancak acı haberler peş peşe geldi. Bu sabah şehit düşen evlatlarımızın sayısının önce 8'e ardından da 12'ye yükseldiği duyuruldu.
Türkiye yeni güne büyük bir acıyla başlarken, şehit acısı hem şehitlerin ailelerinin evlerine hem de yüreklerimize düştü.
Hatırlanacağı gibi Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) metan gazına karşı arama ve kurtarma eğitimleri olan alanında uzman Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekiplerinin bölgeye gittiği ve 10 kişilik ekibin mağaraya girerek kurtarma çalışmasına katıldığı açıklanmıştı.