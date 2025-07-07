Irak'ın kuzeyinde şehit düşen 12 evladımızın son anlarına dair görüntüler ortaya çıktı!

Milli Savunma Bakanlığı dün yaptığı ilk açıklamada Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama- tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 5’inin şehit olduğunu duyurmuştu. Ancak acı haberler peş peşe geldi. Bu sabah şehit düşen evlatlarımızın sayısının önce 8'e ardından da 12'ye yükseldiği duyuruldu.