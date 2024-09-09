Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hainlerin 21 ini böyle imha edildi

MSB’den yapılan açıklamada, “PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51. Maddesinden doğan ve meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak’ın kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekatı icra edilmiş; icra edilen hava harekatıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde bulunduğu değerlendirilen mağara sığınak ve barınaklardan oluşan 21 hedef imha edilmiştir” denildi.