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  3. 03 Ekim 2019 11:45

Irak'ta halk ayaklandı, sokaklar karıştı !

Irak'ın başkenti Bağdat başta olmak üzere birçok kentte hükümet karşıtı protestolar sokakları savaş alanına çevirdi. Yolsuzluk ve işsizlik sorunu nedeniyle başlayan gösterilerde 12 kişi hayatını kaybetti. İşte protestolardan görüntüler...

Irak'ta halk ayaklandı, sokaklar karıştı !

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Irak'ta halk ayaklandı, sokaklar karıştı !

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Irak'ta halk ayaklandı, sokaklar karıştı !

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Irak'ta halk ayaklandı, sokaklar karıştı !

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