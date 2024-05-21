İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesinde insan seli

Tebriz Şüheda Meydanı'nda düzenlenen ve on binlerce kişinin katıldığı törende, kazada hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Cuma İmamı Muhammed Ali Al-i Haşim ve Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti için dualar edildi.