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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesinde insan seli

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi için düzenlenen cenaze töreninde izdiham yaşandı.

Kaynak: AA
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesinde insan seli - Resim: 1

 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için planlanan cenaze merasimlerinin ilki Tebriz'de düzenlendi.

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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesinde insan seli - Resim: 2

Tebriz Şüheda Meydanı'nda düzenlenen ve on binlerce kişinin katıldığı törende, kazada hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Cuma İmamı Muhammed Ali Al-i Haşim ve Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti için dualar edildi.

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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesinde insan seli - Resim: 3

Sivil ve askeri yetkililerin katıldığı törende cenazeler büyük bir kalabalığın katılımıyla Şüheda Meydanı'ndan, Musalla Meydanı'na götürüldü.

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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesinde insan seli - Resim: 4

Tebrizliler, Cumhurbaşkanı Reisi ve yaşamını yitiren diğer yetkililere son kez veda etti.

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