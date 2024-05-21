İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesinde insan seli
Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi için düzenlenen cenaze töreninde izdiham yaşandı.
Kaynak: AA
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için planlanan cenaze merasimlerinin ilki Tebriz'de düzenlendi.
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Tebriz Şüheda Meydanı'nda düzenlenen ve on binlerce kişinin katıldığı törende, kazada hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Cuma İmamı Muhammed Ali Al-i Haşim ve Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti için dualar edildi.
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Sivil ve askeri yetkililerin katıldığı törende cenazeler büyük bir kalabalığın katılımıyla Şüheda Meydanı'ndan, Musalla Meydanı'na götürüldü.
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Tebrizliler, Cumhurbaşkanı Reisi ve yaşamını yitiren diğer yetkililere son kez veda etti.
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