İran Cumhurbaşkanı'nın öldüğü kazadan yeni görüntüler

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın hayatını kaybettiği helikopter kazası sonrasında olay yerine ilk ulaşanlar arasında yer alan İran Kızılayı, kaza yerinden ve naaşların taşınmasından görseller paylaştı.