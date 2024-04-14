İran, İsrail'e böyle saldırdı: Kamikaze dronelar sürü halinde...

Küçük, ucuz, basit ama bir o kadar da tehlikeli! İran Uçak Üretim Endüstrisi Kurumu tarafından geliştirilen Shahed (Şahit) -136 kamikaze İHA ya da "dolanan mühimmat" olarak tasarlandı. Tek kullanımlık olan bu mühimmatlar, fırlatıldıktan sonra belirli bir bölge üzerinde "dolanarak" hedef tespiti gerçekleştirebiliyor. Ardından hedefe çarparak patlıyor.