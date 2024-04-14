İran, İsrail'e böyle saldırdı: Kamikaze dronelar sürü halinde...
Tüm dünya Orta Doğu'daki hareketliliği konuşurken İran, İsrail'e karşılık olarak drone saldırısı gerçekleştirdi.
Küçük, ucuz, basit ama bir o kadar da tehlikeli! İran Uçak Üretim Endüstrisi Kurumu tarafından geliştirilen Shahed (Şahit) -136 kamikaze İHA ya da "dolanan mühimmat" olarak tasarlandı. Tek kullanımlık olan bu mühimmatlar, fırlatıldıktan sonra belirli bir bölge üzerinde "dolanarak" hedef tespiti gerçekleştirebiliyor. Ardından hedefe çarparak patlıyor.
Yaklaşık 20 bin dolardan satışı yapılan Shahed-136, delta kanatlı tasarımıyla dikkat çekiyor. Uzunluğu 4.5 metre, ağırlığı yaklaşık 200 kilogram olan İHA, saatte 185 kilometre hıza ulaşabiliyor.
40 kilograma yakın patlayıcı taşıyabildiği belirtilen Shahed-136’nın 2 bin kilometre menzile ve otonom güdüm sistemine sahip olduğu iddia ediliyor.
İran’ın insansız hava araçlarındaki kullanım mantığı, donanmasında uyguladığı taktiklerle benzerlik gösteriyor. İran,, Hürmüz Boğazı’nda kullanılan, "üretimi kolay ve ucuz" çok sayıda hücumbotla "sürü halinde taarruz" stratejisi uyguluyor. İran ordusu, İHA’ların da benzer startejiye uygun olarak tasarlanmasını talep etmiş.